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РБК: член ЛДПР Абельцев обещал думские должности за взятки продукцией Apple

РБК: член ЛДПР Абельцев обещал думские должности за взятки продукцией Apple

На экс-депутата Госдумы и помощника покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского Сергея Абельцева дал показания заместитель председателя Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом Сергей Алюшников, сообщает «Коммерсантъ».

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