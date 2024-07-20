РБК: член ЛДПР Абельцев обещал думские должности за взятки продукцией Apple

На экс-депутата Госдумы и помощника покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского Сергея Абельцева дал показания заместитель председателя Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом Сергей Алюшников, сообщает «Коммерсантъ».
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