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ВЕСТИ КРЫМ

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В Белогорском районе в ДТП погибли три человека

В Белогорском районе в ДТП погибли три человека

По информации МВД Крыма, на трассе «Таврида» 49-летний водитель «Ниссан Кашкай» по неустановленным причинам съехал с дороги, машина опрокинулась.

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