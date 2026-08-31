Исчезновение лесов ламинарии перестроило микробную жизнь морского дна

Новое исследование, опубликованное в августе 2026 года, показало, что деградация лесов ламинарии — бурых водорослей, формирующих одну из наиболее продуктивных прибрежных экосистем — оказывает глубокое воздействие не только на видимую морскую жизнь, но и на микробные сообщества на дне океана, которые управляют ключевыми биогеохимическими циклами.