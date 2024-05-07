«Потеря Донецкой области это ещё не поражение в войне»: на Украине наступает стадия принятия (ВИДЕО)

По мере продвижения российской армии в ДНР, накачанных «перемогами» телемарафона украинцев начинают готовить к неизбежному — маятник украинской пропаганды качнулся в другую сторону и то ведущая 1+1 нет-нет да и напомнит, что воевать придётся всем, а «СБУ постучится в двери к каждому», то «благотоворитель» заговорит о потере так называемой Донецкой области.