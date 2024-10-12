Рита Дакота пожаловалась на рабочего на Бали, наблюдавшего за ней в ванной

Рита Дакота рассказала о неприятной ситуации на отдыхе на Бали В доме, где живет артистка, ванная находится под открытым небом, и от соседнего участка ее отгораживает забор, который ничего не прячет от соседей.
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