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Саутгейт поддержал Магуайра: «Харри привел Англию к полуфиналу ЧМ и финалу Евро. Он способен играть на самом высоком уровне»

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал критикуемого Харри Магуайра. Специалист вызвал защитника «Манчестер Юнайтед» в сборную, несмотря на критику его игры в клубе.

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