Воспользоваться ДЭГ в этом году могут жители 33 регионов России

Воспользоваться ДЭГ в этом году могут жители 33-х регионов России. В том числе Республики Алтай и Алтайского края, Магаданской, Свердловской, Томской, Челябинской и Новосибирской областей.
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