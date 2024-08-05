Российские теннисисты завоевали серебро на Олимпиаде в Париже

На Олимпийских играх в Париже российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряную медаль в женском парном разряде, уступив итальянским дуэтам Саре Эррани и Жасмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10.