Российские теннисисты завоевали серебро на Олимпиаде в Париже

На Олимпийских играх в Париже российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряную медаль в женском парном разряде, уступив итальянским дуэтам Саре Эррани и Жасмин Паолини со счетом 6:2, 1:6, 7:10.
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