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Журналистам пригрозили тюрьмой за использование телефонов на суде по делу Трампа

Журналистам пригрозили тюрьмой за использование телефонов на суде по делу Трампа

Журналистам запретили приносить мобильные телефоны в зал суда на процесс по делу бывшего президента США Дональда Трампа, который проходит в Майами.

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