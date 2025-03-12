В двух районах Ленинградской области зафиксированы укусы клещей

В Санкт-Петербурге с начала 2025 года зарегистрировали пять пострадавших от клещей. Паразиты появились во Всеволожском и Тихвинском районах, причем два пациента привезли клещей из Таиланда, один – из Новгородской области.
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