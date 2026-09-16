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Что такое фотосинтез: объясняем простыми словами для школьников

Что такое фотосинтез: объясняем простыми словами для школьников

Без этого процесса жизнь на Земле была бы невозможна фото: MidjourneyПродолжаем серию статей с ответами на самые популярные детские запросы.

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