РФ и КНР заблокировали в СБ ООН продление мандата экспертов по иранским санкциям

ООН, 17 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай применили право вето в Совете Безопасности (СБ) ООН и заблокировали проект о продлении на год - до сентября 2027 года - мандата группы экспертов Комитета 1737 по Ирану, передает корреспондент ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым