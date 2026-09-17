РФ и КНР заблокировали в СБ ООН продление мандата экспертов по иранским санкциям

ООН, 17 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай применили право вето в Совете Безопасности (СБ) ООН и заблокировали проект о продлении на год - до сентября 2027 года - мандата группы экспертов Комитета 1737 по Ирану, передает корреспондент ТАСС.