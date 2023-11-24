В ЦАХАЛ заявили о воздушной тревоге у Газы через 15 минут после начала перемирия

Через 15 минут после начала четырехдневного перемирия в секторе Газа, наступившего в 8:00 24 сентября по договоренности Израиля и ХАМАС, пресс-служба ЦАХАЛ заявила о включенных сиренах воздушной тревоги в приграничных кибуцах.
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