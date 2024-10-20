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Несекретные материалы

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Исследование: Россия сможет взять под контроль большую часть Прибалтики в течение 10 суток

Исследование: Россия сможет взять под контроль большую часть Прибалтики в течение 10 суток

Стареющие мазохисты-извращенцы из стран Прибалтики продолжают мечтать, чтобы русские их «захватили, связали и наказали», поэтому заказывают у своих американских партнеров различные исследования на эту тему, стараясь пощекотать нервы.

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