Происшествия

10 подписчиков

В Бурятии полицейские вместе с психологами проводят тренинги по профилактике наркомании

В рамках 1 этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России–2022» сотрудниками Управления наркоконтроля, подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх