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Арбелоа: «Все решения принимались в пользу «МЮ». Я понял, что судьям не нравится, когда «Юнайтед» проигрывает»

Арбелоа: «Все решения принимались в пользу «МЮ». Я понял, что судьям не нравится, когда «Юнайтед» проигрывает»

Главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 5-м туре АПЛ посетовал на несправедливое судейство.

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