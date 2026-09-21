Китай нарастил закупки российской нефти на рекордные 40 с лишним процентов На фоне того, что конгрессмены в США одобрили введение так называемых «адских санкций» за.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украинский омбудс...
- Разведка США приз...
- Трамп: Вы посмотр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым