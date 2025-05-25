Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

540 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЛЮДМИЛА ОШЕВАГРИГОРОВИЧ
    Автор!Наталья Подольская ,жена Владимира Преснякова,который является отцом Никиты Преснякова...Позорище таким журнали...Алла Пугачева пуб...
  • Сергей Oблезов
    Санитаркой её надо на СВОА а она в Доминикане!Постройневшая Оль...
  • Лидия Санникова
    Не пишите про Брехунову. Никому не интересна.Жену Петросяна Та...

Главную награду Каннского фестиваля получил фильм иранского режиссёра Джафара Панахи

Главную награду Каннского фестиваля получил фильм иранского режиссёра Джафара Панахи

Иранец Джафар Панахи получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Простая случайность» 78-й Каннский кинофестиваль, проходивший с 13 мая на Лазурном Берегу Франции, завершился присуждением главной награды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх