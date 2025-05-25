Главную награду Каннского фестиваля получил фильм иранского режиссёра Джафара Панахи

Иранец Джафар Панахи получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Простая случайность» 78-й Каннский кинофестиваль, проходивший с 13 мая на Лазурном Берегу Франции, завершился присуждением главной награды.
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