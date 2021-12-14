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«В зоне риска старый да малый»: COVID-19 в Приморье не уступает позиций

«В зоне риска старый да малый»: COVID-19 в Приморье не уступает позиций

Более четверти случаев заболевания выявляются именно у этих категорий населения. При этом рост заболеваемости за последнее время увеличился на 25 процентов среди юных приморцев возраста 15-16 лет и на 7 процентов среди тех, кому уже 65 и больше.

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