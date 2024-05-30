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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин: 10 тыс. человек получили медпомощь в обновленных приемных отделениях

Собянин: 10 тыс. человек получили медпомощь в обновленных приемных отделениях

Вскоре откроется еще три обновленных приемных отделения больниц В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что на протяжении месяца продолжается прием пациентов в четырех обновленных приемных отделениях городских стационаров.

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