Собянин: 10 тыс. человек получили медпомощь в обновленных приемных отделениях

Вскоре откроется еще три обновленных приемных отделения больниц В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что на протяжении месяца продолжается прием пациентов в четырех обновленных приемных отделениях городских стационаров.
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