Профессор Шихов связал аномальную погоду в Свердловской области с особенностями атмосферной циркуляции

Летом 2026 года в Свердловской области зафиксировали рекордную грозовую активность. Привела к этому особенность атмосферной циркуляции: над регионом преобладали циклоны, и на территорию постоянно поступал теплый и влажный воздух.
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