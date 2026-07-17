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Профессор Шихов связал аномальную погоду в Свердловской области с особенностями атмосферной циркуляции

Профессор Шихов связал аномальную погоду в Свердловской области с особенностями атмосферной циркуляции

Летом 2026 года в Свердловской области зафиксировали рекордную грозовую активность. Привела к этому особенность атмосферной циркуляции: над регионом преобладали циклоны, и на территорию постоянно поступал теплый и влажный воздух.

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