СК обжаловал решение о доследовании по делу об избиении бойца СВО в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обжаловал в Генеральной прокуратуре решение о возвращении на дополнительное расследование уголовного дела об избиении инвалида-ветерана специальной военной операции (СВО) зимой прошлого года в Санкт-Петербурге.