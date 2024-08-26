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Учёные: правильный дневной сон приносит пользу и хорошее настроение

Учёные: правильный дневной сон приносит пользу и хорошее настроение

Дневной сон способствует улучшению памяти и повышению креативности, выяснили учёные.Возможность полчаса вздремнуть днём позволяет мозгу отдохнуть и делает человека более внимательным, бдительным, креативным и продуктивным.

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