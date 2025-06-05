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Выпускница программы «Муравьев-Амурский 2030» возглавила научное направление ЗабГУ

Выпускница программы «Муравьев-Амурский 2030» возглавила научное направление ЗабГУ

Выпускница кадровой программы для госслужащих и институтов развития Дальнего Востока «Муравьёв-Амурский 2030» Ирина Воронина назначена руководителем научно-исследовательского управления (НИУ) ЗабГУ, о чём сообщили в Telegram-канале программы.

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