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В РФ резко вырос спрос на шенгенские визы

В РФ резко вырос спрос на шенгенские визы

Согласно данным туристической компании Continent Express, за первые десять месяцев 2024 года россияне подали на 35% больше заявок на получение шенгенских виз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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