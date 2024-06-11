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Китай

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Минкоммерции КНР призвало Китай и Евросоюз стремиться к взаимовыигрышному сотрудничеству и здоровой конкуренции

Пекин, 9 июня /Синьхуа/ -- Министерство коммерции КНР призвало Китай и Европейский союз надлежащим образом урегулировать экономические и торговые трения путем диалога и консультаций, выступать за взаимовыигрышное сотрудничество и приветствовать здоровую конкуренцию.

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