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Канчельскис о Слуцком: «Он команду КВН возглавил? Раз после Comedy Club принял клуб, значит, агенты рассказали сказки про него, и им поверили»

Канчельскис о Слуцком: «Он команду КВН возглавил? Раз после Comedy Club принял клуб, значит, агенты рассказали сказки про него, и им поверили»

Ранее сообщалось, что  бывший главный тренер ЦСКА, сборной России и «Рубина» уже договорился о контракте с китайским клубом «Шанхай Шэньхуа».

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