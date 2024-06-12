Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 426 подписчиков

"Я свой, братья, пощадите": в Петербурге мигранты обокрали мигранта

"Я свой, братья, пощадите": в Петербурге мигранты обокрали мигранта

В Санкт-Петербурге мигранты обокрали работающего мигранта, угрожая ему ножом.В Санкт-Петербурге ранним утром 25 мая произошел инцидент, жертвой которого стал 26-летний гражданин одного из среднеазиатских государств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх