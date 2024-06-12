"Я свой, братья, пощадите": в Петербурге мигранты обокрали мигранта

В Санкт-Петербурге мигранты обокрали работающего мигранта, угрожая ему ножом.В Санкт-Петербурге ранним утром 25 мая произошел инцидент, жертвой которого стал 26-летний гражданин одного из среднеазиатских государств.
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