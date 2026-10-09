Куда сходить в Москве на выходных 10–11 октября: подробности о событиях

Вторые выходные октября обещают стать одними из самых насыщенных в этом сезоне. Столицу охватит масштабный всероссийский фестиваль науки, в исторических усадьбах развернутся мистические променады и художественные вернисажи, а в парках пройдут благотворительные забеги и мастер-классы.