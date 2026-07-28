Известный учёный Никита Зезин скончался в Екатеринбурге после жестокого избиения

Ну зачем же Демократической России какой-то там доктор наук и академик? Особенно в Свердловской области? То ли дело социально близкий к Демократии гражданн на четырех джипах! Ему надо премию дать и медаль имени Адама Кадырова. Как он круто убил какого-то старикашку, сэкономил деньги пенсионному фонду!

Вадим Кузнецов

Что за жуть: Дети 8-10 лет, раскатывающие на квадроциклах. Квадроцикл стоит не очень маленьких денег, а вождение требует наличия прав. Сомневаюсь, чтобы у детей, которые катались на квадроциклах по опытным полям, права были. Четыре джипа - это довольно статусный транспорт, да еще в таком количестве. Выглядит так, словно пахан с пристяжью на стрелку приехал. И повел себя примерно как на стрелке. По всем признакам получается, что это были бандиты. Те самые, которых нет, ибо Ужасные Девяностые давно кончились и больше не вернутся.