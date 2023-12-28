Мэр Москвы Сергей Собянин исполнит мечты троих детей в акции «Елка желаний»

В благотворительной акции «Елка желаний» поучаствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца он снял с новогодней елки три открытки, на которых написаны мечты детей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.