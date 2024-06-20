Если укрепление рубля продолжится быстрыми темпами, ЦБ будет вынужден понизить ключевую ставку

Мощные распродажи российских акций вчера продолжились. По итогам дня индекс МосБиржи провалился на 2,8% и завершил торги лишь в 27 пунктах выше «круглой» отметки 3000 пунктов, которую ранее называли как далекую и стратегическую цель снижения.