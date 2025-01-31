Иран после Исламской революции 1979 года Финал американской операции «Орлиный коготь»В предыдущей статье было рассказано об Исламской революции в Иране и крахе светского режима шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.
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Иран после Исламской революции 1979 года Финал американской операции «Орлиный коготь»В предыдущей статье было рассказано об Исламской революции в Иране и крахе светского режима шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.
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