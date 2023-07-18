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Депутат Пискарев: в Госдуму внесли проект закона о наказании за пропаганду экстремизма

Депутат Пискарев: в Госдуму внесли проект закона о наказании за пропаганду экстремизма

Законопроект об уголовном наказании за оправдание и пропаганду идеологии экстремизма внесли на рассмотрение в Государственную думу.

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Комментарии
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Samarium
Без точного конкретного определения деяний, попадающих под понятие &quot; экстремизм&quot;,  под него власти и правоохранители смогут подвести все, что угодно и это чрезвычайно опасно для всех.... Начать надо с конкретного, толкуемого только однозначно понятия &quot; экстремизм&quot; и  перечнем тех деяний, которые оно в себя включает....
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