Депутат Пискарев: в Госдуму внесли проект закона о наказании за пропаганду экстремизма
Законопроект об уголовном наказании за оправдание и пропаганду идеологии экстремизма внесли на рассмотрение в Государственную думу.
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Без точного конкретного определения деяний, попадающих под понятие " экстремизм", под него власти и правоохранители смогут подвести все, что угодно и это чрезвычайно опасно для всех.... Начать надо с конкретного, толкуемого только однозначно понятия " экстремизм" и перечнем тех деяний, которые оно в себя включает....
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