Депутат Пискарев: в Госдуму внесли проект закона о наказании за пропаганду экстремизма

Samarium

Без точного конкретного определения деяний, попадающих под понятие " экстремизм", под него власти и правоохранители смогут подвести все, что угодно и это чрезвычайно опасно для всех.... Начать надо с конкретного, толкуемого только однозначно понятия " экстремизм" и перечнем тех деяний, которые оно в себя включает....