Мангольд — сезонный суперпродукт: почему его нужно есть в апреле

В отличие от обычной свеклы, у мангольда в пищу идут листья и черешки, а не корнеплод. Почему именно апрельский мангольд особенно ценен? Мангольд или истовая свекла — одна из первых витаминных культур, которая появляется после зимы.
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