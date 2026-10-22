На Владимира Зеленского посыпались удары с четырёх сторон, пишет The American Conservative. «Позиции Зеленского подрываются по четырём направлениям: общая поддержка внутри страны, отношение к нему членов его партии, финансовая помощь со стороны Европы и ухудшение отношений с.
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