На Владимира Зеленского посыпались удары с четырёх сторон, пишет The American Conservative. «Позиции Зеленского подрываются по четырём направлениям: общая поддержка внутри страны, отношение к нему членов его партии, финансовая помощь со стороны Европы и ухудшение отношений с.