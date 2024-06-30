Главный энергетик "Норильскавтодора" стал фигурантом уголовного дела о взятке

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков Следователи возбудили уголовные дела о взяточничестве в сфере обслуживания автодорог в Норильске, сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в воскресенье, 30 июня, в своем Telegram-канале.
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