Главный энергетик "Норильскавтодора" стал фигурантом уголовного дела о взятке

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков Следователи возбудили уголовные дела о взяточничестве в сфере обслуживания автодорог в Норильске, сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в воскресенье, 30 июня, в своем Telegram-канале.