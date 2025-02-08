Странные приключения «Орешника», который ударил по Киеву», потом «упал в России». На Украине на стали скрывать правду Юлия СоколоваПо сообщению ряда украинских телеграм-ресурсов, в самом начале дня в Киеве включили воздушную тревогу.
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