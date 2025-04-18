Платформа сравнительного анализа ИИ Chatbot Arena формирует новую компанию

Chatbot Arena, краудсорсинговый проект бенчмаркинга, на который опираются крупные ИИ-лаборатории для тестирования и продвижения своих ИИ-моделей, создает компанию под названием Arena Intelligence Inc, сообщает Bloomberg.
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