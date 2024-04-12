Что означает южный узел в астрологии?

Если вы чувствуете, что застряли в повторяющемся шаблоне, или в вашей жизни постоянно возникают одни и те же ситуации – что в этом плохого? Разве вы не хотели бы узнать больше о том, почему ваше прошлое сложилось именно так, чтобы сделать свой выбор в пользу лучшего и иного будущего? Что ж, у нас хорошие новости.