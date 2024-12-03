За рулем
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За рулем

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Призы Гран-при «За рулем» 2025

Призы Гран-при «За рулем» 2025

Как принять участие в розыгрыше автомобилей?Голосуя за лучшие, на ваш взгляд, новые автомобили на российском рынке, вы автоматически становитесь претендентом на получение новой машины! Среди всех участников опроса, которые заполнили анкету голосования, мы разыграем три автомобиля Лада Веста – это седан, универсал и универсал SW Cross.

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