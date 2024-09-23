Подполье сообщило о судне в порту Одессы с вооружением из США

В морской порт города Южное Одесской области идет грузовое судно, предположительно, с вооружением для истребителей F-16, предоставленных США, 23 сентября сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам.
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