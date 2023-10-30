Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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FP: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине

FP: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине

Байден не смог привести достойных аргументов, чтобы убедить американцев в необходимости продолжать оказывать помощь Украине, а тем более, связать это с поддержкой Израиля, а дальнейшее финансирование Украины может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов.

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