ВКС РФ нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии

ВКС РФ за сутки нанесли удары по четырем местам базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф. Об этом сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.