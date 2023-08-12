Курс рубля к доллару завершил вчерашнюю сессию на отметке 99,9950, прибавив за сутки 2,74%. Спекулянтам ровно на сутки хватило вербальной атаки и валютной интервенции Центробанка РФ, регулятор прозрачно намекнул на рост ставки и выбросил на рынок USD из резервного ФНБ.
Не хватило полкопейки до 100 рублей за доллар
Комментарии
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Caltar
Байден чего-то говорил,в начале СВО, о цене в 200 рубликов за бакс,но у него тогда не получилось,так "наши" сами решили к этому придти? Конечно всё ради России и её экономики...
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12 час.
НН
Надежда Никитина
Цены в магазинах растут не по дням, а по часам. Спасибо ЦБ, чтоб он сдох.
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8 час.
Валентин Воробьев
1 доллар = 96 коп и точка!
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6 час.
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