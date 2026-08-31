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Царьград

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Без русского дизеля мир ждет топливный кризис и рекордная инфляция

Без русского дизеля мир ждет топливный кризис и рекордная инфляция

Мировые запасы дизеля тают на глазах, а цены на топливо обгоняют нефть.Продление Россией запрета на экспорт дизеля до сентября в сочетании с конфликтами на Ближнем Востоке спровоцировало острый кризис на глобальном рынке нефтепродуктов.

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