Без русского дизеля мир ждет топливный кризис и рекордная инфляция

Мировые запасы дизеля тают на глазах, а цены на топливо обгоняют нефть.Продление Россией запрета на экспорт дизеля до сентября в сочетании с конфликтами на Ближнем Востоке спровоцировало острый кризис на глобальном рынке нефтепродуктов.