Стал известен список трофеев Final Fantasy 7 Rebirth: за платину придется потрудиться ...

Стал известен список трофеев Final Fantasy 7 Rebirth: за платину придется потрудитьсяДо запуска Final Fantasy 7 Rebirth осталось еще несколько недель, но в сети появился полный список из 61 трофея игры, включая платину, которая на бумаге потребует от вас немало усилий источник.
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