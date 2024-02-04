Стал известен список трофеев Final Fantasy 7 Rebirth: за платину придется потрудиться ...

Стал известен список трофеев Final Fantasy 7 Rebirth: за платину придется потрудитьсяДо запуска Final Fantasy 7 Rebirth осталось еще несколько недель, но в сети появился полный список из 61 трофея игры, включая платину, которая на бумаге потребует от вас немало усилий источник.