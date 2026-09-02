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Военное обозрение

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Система ПВО Югославии и Сербии: буксируемые и самоходные зенитные артиллерийские установки

Система ПВО Югославии и Сербии: буксируемые и самоходные зенитные артиллерийские установки

Югославская армия использовала зенитные установки советского, чехословацкого, шведского и собственного производства, которые применялись против воздушных и наземных целей.

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