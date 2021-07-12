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5 мифов о спасении от жары, в которые пора перестать верить

5 мифов о спасении от жары, в которые пора перестать верить

Стоит ли сидеть под кондиционером, пить ледяную воду и есть мороженое? 1. Холодный воздух кондиционера опасен Кондиционер действительно увеличивает риск аллергических и простудных заболеваний, но сам по себе охлаждённый воздух здесь ни при чём.

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