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Курские новости

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Градсовет Курска одобрил четыре проекта застройки

Градсовет Курска одобрил четыре проекта застройки

На заседании рассмотрели проекты в разных округах Курска, включая музейно-образовательный кластер на базе особняков астронома Семёнова и изобретателя Уфимцева, а также ЖК на месте бывшей Георгиевской аптеки.

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